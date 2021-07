Sant Juèri a l’ora occitana! La Gare, 5 août 2021-5 août 2021, Saint-Juéry.

Sant Juèri a l’ora occitana 2021 ! ———————————- Le festival occitan de Saint-Juéry, revient cet été, et _un còp de mai_ la ville se mettra _a l’ora occitana_ les 5 et 7 août. Les associations occitanes et Saint-Juériennes, vous concoctent deux jours d’animations, avec une volonté commune : mettre en lumière la culture occitane et la rendre accessible au plus grand nombre. Une programmation collective, mettant sur le devant de la scène les créations occitanes actuelles, mêlant toutes les expressions artistiques, sur le fil de la tradition et de la modernité. Toutes les générations, de Saint-Juéry et d’ailleurs, sont donc attendues pour partager un moment festif et convivial, se laisser bercer par cette langue chantante, et faire vivre _la lenga nòstra_ ! ### Programme : – Du jeudi 5 au samedi 7 août: **Exposition « Nicolas Greschny un Russe d’Occitanie »** – hall d’exposition de la Gare, entrée gratuite – Du jeudi 5 au samedi 7 août: **Rétrospective Radio Albigés fête ses 40 ans** – salle associative de la Gare, entrée libre. Jeudi 5 août – matin: **marché** – place Marie Curie – Après-midi: **bal des pitchous** – cour de l’école Marie Curie, entrée gratuite mais inscription conseillée – 21h: **Concert de Laurent Cavalié** – salle de la Gare (tarifs 10€, réduit 5€ gratuit -12 ans) Vendredi 6 août – 20h30: Concert piano, salle de la Gare Samedi 7 août – 14h: Vidéo projection ** »L’occitan en images »** – salle de la Gare, entrée libre – 14h45 – 16h30: **Lancer de béret** – esplanade de la Gare, 4 parties, 4 lots à gagner (5€, gratuits pour les enfants) – 16h – 17h30: Conférence et dédicaces de **Raymond Ginouillac** pour son livre _** »Histoire de la croix occitane »**_ – salle de la Gare, entrée gratuite – 18h – 19h: Conférence de **Pierre Bertrand** sur _**« Nicolas Greschny et l’occitan »**_ – salle de la Gare, entrée gratuite – 21h: **Bal avec Jòi Orquèstrad** – parking de la Gare, entrée gratuite (20h RESTAURATION SUR PLACE organisée par l’OMEPS)

