Sanseverino – Rock School Barbey Rock School Barbey, 2 décembre 2021, Bordeaux.

Sanseverino – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le jeudi 2 décembre à 20:30

Il a décidé de revenir dans de plus petites salles, de revenir en trio, comme avant, et jouer du rock, du blues et du funk. Toujours sincère, toujours libre et engagé, il viendra jouer Les deux doigts dans la prise, dernier album en date, et retrouver le public qui lui a tant manquer !

25€ (Prévente) / 28€ (Sur place)

Il est venu la première fois à Barbey il y a 20 ans, lors de sa première tournée, et puis la vie l’a emmené sur d’autres routes et d’autres rencontres.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T23:30:00