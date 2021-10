Samonios La Chaussée-Tirancourt, 30 octobre 2021, La Chaussée-Tirancourt.

Samonios 2021-10-30 – 2021-10-31

La Chaussée-Tirancourt Somme La Chaussée-Tirancourt

Samonios, en langue gauloise, est l’une des périodes du calendrier de Coligny et l’une des quatre grandes fêtes celtiques. La fête Samain est un moment de transition, de passage d’une année à l’autre et l’ouverture vers l’autre monde, celui des Dieux.

De Samonios à Halloween

Samain est une assemblée religieuse et sociale à laquelle les trois classes sacerdotales de la société celtique sont conviées, il s’agirait presque d’une fête obligatoire placée sous l’autorité des druides.

Cette fête donne lieu à des rites druidiques, des assemblées et des banquets. En Gaule, elle est célébrée sous le nom de Tri Nox Samoni (les trois nuits de Samain) durant le mois de novembre.

Cette fête connaitra plusieurs métamorphoses au cours des siècles, jusqu’à la fête d’Halloween. Exportée aux États-Unis par les migrants des îles britanniques, notamment les Irlandais, elle fait de nouveau son apparition en Europe dans le courant des années 90. Halloween conserve la symbolique de Samain : l’entrée dans une période plus sombre de l’année, la mort symbolique de la nature et la nuit hors du temps au cours de laquelle le monde des vivants côtoie le monde des morts.

Journées du 30 et du 31 de 10h à 18h :

Visites à thème en lien avec les rites funéraires et démonstrations d’artisanat de l’âge du fer.

Soirée du 30 au 31 à partir de 20h30 :

Vous participez à la procession aux flambeaux depuis l’accueil du parc jusqu’au marais où vous assisterez à un spectacle musical sur l’eau mené par Marti Uibo et Jean-Daniel Talma.

Billetterie

Un billet daté du 30 octobre vous donne accès aux animations de la journée ET de la soirée du 30 (dîner NON compris).

Un billet daté du 31 octobre vous donne accès aux animations de la journée du 31 uniquement.

Billetterie en ligne : https://samara.tickeasy.com/fr-FR/accueil

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas d’intempéries.

(Pass sanitaire obligatoire)

+33 3 22 71 83 83 https://www.samara.fr/samonios-0

