Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Samedis découverte / Une histoire d’animaux Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Samedis découverte / Une histoire d’animaux Musée d’arts de Nantes, 11 décembre 2021, Nantes. 2021-12-11

Horaire : 11:15 12:00

Gratuit : non 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche) Gratuit pour les adultes accompagnateurs d’enfants de 2 à 4 ans Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Pour les 2-4 ans Georgia l’autruche a perdu son collier. Pompon, le petit ourson saura-t-il le retrouver ?Une visite contée, pour une première découverte du musée ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes Age maximum Pour les 2-4 ans lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes