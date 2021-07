Cazères le porto Cazères, Haute-Garonne Samedi Festif avec Markes Brasil le porto Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Le restaurant « Le Porto » à Cazères, vous invite a une soirée festif avec Markes Brasil. Au menu, Entrée, plat, dessert et café avec Caldo Verde, Sardine grillés, Poulet grillé. Le restaurant « Le Porto » et Markes Brasil vous attendent à partir de 16h sur réservation.

Au restaurant « Le Porto » à Cazères, Boulevard Jean Jaurès 30, 31220 Cazères, France

24 juillet 2021, 16:00-23:00

