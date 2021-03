PLAISIR Espace Coluche Plaisir L’OGRESSE Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

L’OGRESSE Espace Coluche, 19 juin 2021-19 juin 2021, PLAISIR. L’OGRESSE

Espace Coluche, le samedi 19 juin à 20:30

Se sentant coupable du destin déchiré de son Pays, Lejla croit avoir « bouffé » sa famille… Humour et tragédie des Balkans traversent cette œuvre forte et sensible L’OGRESSE de Lejla Kalamujic Une pièce de théâtre inédite traduite par Tiana Krivoparic

Version pupitre de Jean-Luc Paliès Avec Célia GRINCOURT, Myriam DERBAL, Claudine FIEVET, Philippe RISLER, Alain GUILLO, Christian MULOT, Magali PALIES (chant, violon), Oscar CLARK, Carel CLERIL(guitare), Jeeb’s PALIES (Batterie) Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. SAMEDI DES INEDITS Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T20:30:00 2021-06-19T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR