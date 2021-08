Samedi conté de septembre Le Moulin de Roques, 18 septembre 2021, Roques.

Samedi conté de septembre

Le Moulin de Roques, le samedi 18 septembre à 11:00

La médiathèque du Moulin, propose, une fois par mois, un samedi, une animation autour du livre et de la musique. Les «Samedis contés». Chaque session est elle-même construite comme une histoire, avec un début et une fin, des temps forts et des temps calmes. Les interventions musicales et sonores, à base d’instruments et d’accessoires acoustiques, veillent à ne pas écorcher les oreilles du public. Pour les 1 à 8 ans … et les autres !

Gratuit – Sur réservation

Histoires à écouter … albums lus en musique, chansons, poèmes…

Le Moulin de Roques 14 avenue de la gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne



