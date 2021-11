Samedi 18 décembre avenue Charles-de-Gaulle, 18 décembre 2021, Miramas.

Samedi 18 décembre

avenue Charles-de-Gaulle, le samedi 18 décembre à 10:00

10h-12h, 14h-18h • Ateliers créatifs et réalisation de suspensions décoratives avec l’association L’Aguio Lou Fieu. • Parade HB Art – 17h30 sur l’avenue Charles de Gaulle Le traîneau du Père Noël et les chars des lutins farceurs feront leur show avec leurs mascottes bonhomme de neige, échassiers, pantins et chanteuses. Suivie d’une distribution de marrons grillés et de chocolat chauds offerts par la municipalité sur la place Jourdan • Mountado vers Nouvé (montée de Noël) – 18h30 place Castagne à Miramas-le-vieux Défilé provençal avec ânes et chevaux, chants et visite de la crèche de Notre-Dame de Beauvezer. Organisé par la Pichoto Regalado, le CIQ de Miramasle-Vieux et le Cercle de l’Avenir, avec la participation de Chivau et Tradicioun, Li Galoi de Provenco, Li Camin de Provenco, L’Arlatenco, et Laissa Dire.

Entrée libre

Ateliers créatifs, parade de traîneau du Père Noël et les chars des lutins de HB Art, défilé provençal.

avenue Charles-de-Gaulle avenue Charles-de-Gaulle 13140 Miramas Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00