Sam en Foire à Vendôme Vendôme

Sam en Foire à Vendôme. 3h de chansons, sketches … Une troupe de bénévoles qui produit un spectacle de grande qualité et dont la recette est entièrement reversée aux restos du cœur de Loir-et-Cher. Réservations possibles à l'Office de Tourisme de Vendôme. Vous aimez les « enfoirés », alors vous aimerez Sam en Foire. Après l'annulation de la tournée 2020 Sam en Foire sera présent au Minotaure de Vendôme, samedi 11 décembre.

