Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Salon fée main 2021 à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Salon fée main 2021 à Saint-Quentin Saint-Quentin, 16 octobre 2021, Saint-Quentin. Salon fée main 2021 à Saint-Quentin 2021-10-16 – 2021-10-16

Saint-Quentin Aisne Dans le cadre exceptionnel du Palais de Fervaques, le salon accueille cette année 45 créateurs dont plein de petits nouveaux à découvrir !.. Dans le cadre exceptionnel du Palais de Fervaques, le salon accueille cette année 45 créateurs dont plein de petits nouveaux à découvrir !.. liligrignote@gmail.com +33 6 63 95 54 85 Dans le cadre exceptionnel du Palais de Fervaques, le salon accueille cette année 45 créateurs dont plein de petits nouveaux à découvrir !.. Fee Main dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.84759#3.28505