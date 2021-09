Allauch Allauch Allauch, Bouches-du-Rhône Salon Emploi Formation Allauch Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Salon Emploi Formation Allauch, 30 septembre 2021, Allauch. Salon Emploi Formation 2021-09-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-30 16:30:00 16:30:00 traverse le pié d’autry Complexe sportif Jacques Gaillard

Allauch Bouches-du-Rhône Des employeurs ( Maison de retraite la Provence, Century 21, C.C.A.S d’Allauch, Carrefour market Allauch, Lidl la valentine, Auchan Aubagne, Kangourou kids…)

Les services publics de l’emploi ( Pôle emploi, mission locale, P.L.I.E)

Des organismes de formation couvrant différents corps de métiers,

Des représentants de la gendarmerie, de l’armée, de la police, des sapeurs-pompiers,

La maison de l’emploi d’Allauch qui proposera des offres d’emploi de proximité,



Vous pourrez également participer aux différents ateliers organisés autour des thématiques de la recherche d’emploi. A cette occasion, vous pourrez rencontrer et échanger avec nos partenaires présents Des employeurs ( Maison de retraite la Provence, Century 21, C.C.A.S d’Allauch, Carrefour market Allauch, Lidl la valentine, Auchan Aubagne, Kangourou kids…)

Les services publics de l’emploi ( Pôle emploi, mission locale, P.L.I.E)

Des organismes de formation couvrant différents corps de métiers,

Des représentants de la gendarmerie, de l’armée, de la police, des sapeurs-pompiers,

La maison de l’emploi d’Allauch qui proposera des offres d’emploi de proximité,



Vous pourrez également participer aux différents ateliers organisés autour des thématiques de la recherche d’emploi. dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Allauch, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Allauch Adresse traverse le pié d'autry Complexe sportif Jacques Gaillard Ville Allauch lieuville 43.34189#5.47829