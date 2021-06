Genève Autre lieu Genève Salon du livre en ville Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Salon du livre en ville Autre lieu, 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Genève. Salon du livre en ville

du jeudi 21 octobre au dimanche 24 octobre à Autre lieu

[http://www.salondulivre.ch](http://www.salondulivre.ch)E Du 21 au 24 octobre 2021, découvrez les nouveautés de la rentrée littéraire d’automne… en ville ! Fort du succès de ses formats originaux et intimistes, le salon du livre en ville reviendra cette année fêter les livres, les auteurs et les autrices dans des lieux culturels et insolites de Genève Plus d’informations et programme disponibles prochainement sur www.salondulivre.ch

Gratuit

Le salon du livre en ville revient à Genève du 21 au 24 octobre. Au programme, rencontres intimistes avec vos auteurs préférés dans des lieux culturels genevois. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T11:00:00 2021-10-21T22:00:00;2021-10-22T11:00:00 2021-10-22T22:00:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T22:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève