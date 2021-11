Salon du livre – au fil des mots #5 Baume-les-Dames, 12 mars 2022, Baume-les-Dames.

Salon du livre – au fil des mots #5 Baume-les-Dames

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-12 17:00:00

Baume-les-Dames Doubs

EUR Le Salon du livre baumois, organisé par la Ville de Baume les Dames et la librairie Graine de Livres, revient pour une 5ème édition ! L’occasion d’y rencontrer des auteurs de littérature jeunesse et adultes, tout en participant aux différentes animations proposées.

Ce sera également l’occasion de récompenser les lauréats et participants du concours de nouvelles lancé au mois de septembre 2021.

Rendez-vous à l’Abbaye de 10h à 17h.

Public familial.

Entrée libre.

culture@baumelesdames.org +33 3 81 84 41 67 http://www.baumelesdames.org/

Baume-les-Dames

