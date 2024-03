SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION Montolieu, samedi 30 mars 2024.

SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION Montolieu Aude

Le Salon du livre ancien et d’occasion organisé par l’Association Montolieu Village du Livre et des Arts en collaboration avec les bouquinistes de Montolieu.

Durant le week-end de Pâques, retrouvez des professionnels du livre au sein du symbolique foyer municipal Jean Guéhenno. Pour cette 29ème édition, onze libraires invités, spécialisés dans les livres anciens et d’occasion offrent aux amateurs, curieux, passionnés et découvreurs, des pages de notre patrimoine écrit, graphique et artistique.

Au programme de la journée du 30 mars au Musée des Arts et Métiers du Livre de Montolieu :

11H Vernissage de l’exposition « Poèmes ouverts » de Pierre Tilman

16H30 Conférence « L’éloge de la poésie » par Jean-Pierre Siméon

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 19:00:00

Montolieu 11170 Aude Occitanie accueil@mvdl.fr

L’événement SALON DU LIVRE ANCIEN ET D’OCCASION Montolieu a été mis à jour le 2024-03-11 par A.D.T. de l’Aude / OT Grand Carcassonne Tourisme