Salon du livre Périgord-Limousin, Michèle Cotta présidente d'honneur. Le vendredi 27/08 Débat "Un monde en crise(s)" animé par Anthony Lebbos avec François Bayrou, David Djaiz, Jean Garrigues, Thomas Gomart, Natacha Polony, Jean Birnbaum. Le samedi 28/08 à 9h00 Salon du livre et Café Littéraire à 15h avec Alain Baraton, Périco Legasse, Richard Ramos et Alain Fontaine. Manifestation programmée dans le respect des mesures sanitaires. Infos : 05 53 52 60 21

