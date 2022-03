Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard, 2 avril 2022, Vallée-de-Ronsard.

Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher Vallée-de-Ronsard

Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie à Couture-sur-Loir à la Maison natale de Ronsard. Différents exposants : vignerons, chocolatiers, produits du terroir. Chasse aux œufs le dimanche à 11h et 15h. Repas sur réservation le samedi soir (19h). Différentes expositions dans le manoir : exposition « Passion Chocolat » qui retrace l’histoire du chocolat, l’exposition d’œufs en faillance décorée et une exposition de photographies. Dimanche midi : restauration sur place. Samedi à 21h : Spectacle « La Terre de Feu » vous entraîne dans un tourbillon de lumière, de flammes et d’artifices. Présence du Car Podium du Conseil Départemental de Loir&Cher et son célèbre animateur : Denis’anim.

Que d’animations à la maison natale de Ronsard pour ce week-end : salon du chocolat, des vins et de la gastronomie

lesamisduniclos@gmail.com

Vallée-de-Ronsard

