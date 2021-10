Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Salon du chocolat 2021 Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Salon du chocolat 2021 Capbreton, 13 novembre 2021, Capbreton. Salon du chocolat 2021 2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-14 18:30:00 Salles municipales Allées Marines

Capbreton Landes Capbreton 2.5 EUR Cette année, 15 exposants ont répondu présents dont de nombreux chocolatiers !

De nombreuses animations vous seront proposées (démonstrations, dégustation, etc) avec quelques nouveautés : un concours amateur du meilleur gâteau au chocolat (20 candidats) avec à la clé un prix pour les 3 premiers. 2.50€ l’entrée et gratuit pour les moins de 12 ans.

Lions Club Hossegor

