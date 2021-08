SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ARTISANAT Saint-Léonard-des-Bois, 11 septembre 2021, Saint-Léonard-des-Bois.

SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE L’ARTISANAT 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Entrée et conférences gratuites.

À découvrir sur place : access bars, aromathérapie, arts énergétiques (qi gong, baton chinois, shiatzuki), bols tibétains, etf, fleurs de bach, litothérapie, luxopuncture, massages, médecine chinoise, méditation, naturopathie, réflexologie plantaire, sophrologie, yoga …

Les conférences auront lieu dans la salle bien-être de la Maison du Gasseau, les ateliers en plein air et dans la grande salle.

Durant tout le week-end, vous pourrez assister à des ateliers, démonstrations de créations artisanales comme :

– Dorefil (couture), le Jardin d’un rêve (productions de plantes aromatiques-médicinales), bols tibétains, massages thaï, sensoriel, formations, vente d’articles et beaucoup d’autres surprises.

Pass sanitaire dans les salles et distanciation, masque dans le domaine obligatoire.

Inscription aux ateliers et conférences auprès de Corinne 06 49 56 39 68 ou Véronique 06 74 60 23 16.

La Maison du Gasseau organise la 2ème édition du salon bien-être et de l’artisanat.

+33 2 53 96 72 33 https://lamaisondugasseau.fr/

Entrée et conférences gratuites.

À découvrir sur place : access bars, aromathérapie, arts énergétiques (qi gong, baton chinois, shiatzuki), bols tibétains, etf, fleurs de bach, litothérapie, luxopuncture, massages, médecine chinoise, méditation, naturopathie, réflexologie plantaire, sophrologie, yoga …

Les conférences auront lieu dans la salle bien-être de la Maison du Gasseau, les ateliers en plein air et dans la grande salle.

Durant tout le week-end, vous pourrez assister à des ateliers, démonstrations de créations artisanales comme :

– Dorefil (couture), le Jardin d’un rêve (productions de plantes aromatiques-médicinales), bols tibétains, massages thaï, sensoriel, formations, vente d’articles et beaucoup d’autres surprises.

Pass sanitaire dans les salles et distanciation, masque dans le domaine obligatoire.

Inscription aux ateliers et conférences auprès de Corinne 06 49 56 39 68 ou Véronique 06 74 60 23 16.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par