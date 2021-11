Salon des Métiers d’Arts Cherbourg-en-Cotentin, 4 décembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Salon des Métiers d’Arts Chateau des Ravalet 387 Avenue du Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Chateau des Ravalet 387 Avenue du Château des Ravalet

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Normandie Métiers d’Art met la lumière sur les métiers qui font la richesse de l’artisanat et les promeut au travers d’expositions a­fin de les faire connaître auprès du public.

Réunis autour de trois valeurs : innovation, tradition, passion qui poussent ses adhérents à l’exigence , à la qualité et à un savoir-faire jamais démenti, elle est aujourd’hui bien connue des Caennais pour ses expositions ponctuelles au sein d’édifices de caractère tels que l’Église St Nicolas ou la Collégiale du St Sépulcre, La Halle médiévale de Saint Pierre en Auge…

Une quinzaine d’artistes et artisans d’art dont plusieurs sont cherbourgeois, attendront le public pour lui présenter leurs toutes dernières collections, dont chacune des pièces reste une réalisation unique et fabriquée par leurs soins au cœur même de leurs ateliers, en Normandie.

Normandie Métiers d’Art met la lumière sur les métiers qui font la richesse de l’artisanat et les promeut au travers d’expositions a­fin de les faire connaître auprès du public.

Réunis autour de trois valeurs : innovation, tradition, passion qui…

+33 6 52 50 30 45

Normandie Métiers d’Art met la lumière sur les métiers qui font la richesse de l’artisanat et les promeut au travers d’expositions a­fin de les faire connaître auprès du public.

Réunis autour de trois valeurs : innovation, tradition, passion qui poussent ses adhérents à l’exigence , à la qualité et à un savoir-faire jamais démenti, elle est aujourd’hui bien connue des Caennais pour ses expositions ponctuelles au sein d’édifices de caractère tels que l’Église St Nicolas ou la Collégiale du St Sépulcre, La Halle médiévale de Saint Pierre en Auge…

Une quinzaine d’artistes et artisans d’art dont plusieurs sont cherbourgeois, attendront le public pour lui présenter leurs toutes dernières collections, dont chacune des pièces reste une réalisation unique et fabriquée par leurs soins au cœur même de leurs ateliers, en Normandie.

Chateau des Ravalet 387 Avenue du Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2021-11-15 par