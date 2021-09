Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Salon des DYS Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Salon des DYS Médiathèque José Cabanis, 16 octobre 2021, Toulouse. Salon des DYS

Médiathèque José Cabanis, le samedi 16 octobre à 14:00

Samedi 16 octobre de 14h à 17h Retrouvez les associations de la fédération française des DYS : APEDYS (association de parents d’enfants Dyslexiques), Avenir Dysphasie et Dyspraxie France DYS et découvrez les ressources numériques et les documents DYS de la Médiathèque José Cabanis. Médiathèque José Cabanis Samedi 16 octobre de 14h à 17h Retrouvez les associations de la fédération française des DYS : APEDYS (association de parents d’enfants Dyslexiques), Avenir Dysphasie et Dyspraxie France DYS et décou Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse