Le croisic Place Boston 44490 Le croisic Le croisic, Loire-Atlantique Salon des Créateurs Amateurs Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Salon des Créateurs Amateurs Place Boston 44490 Le croisic, 11 décembre 2021, Le croisic. Salon des Créateurs Amateurs

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Place Boston 44490 Le croisic

Salon des Créateurs Amateurs Loisirs créatifs Gratuit Salon des Créateurs Amateurs Loisirs créatifs Gratuit Place Boston 44490 Le croisic Place Boston 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Boston 44490 Le croisic Adresse Place Boston 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville Place Boston 44490 Le croisic Le croisic