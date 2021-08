Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône, Fuveau Salon des Arts et du Bien-être Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Salon des Arts et du Bien-être Fuveau, 25 septembre 2021, Fuveau. Salon des Arts et du Bien-être 2021-09-25 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-26 19:00:00 19:00:00 Salle de La Galerie Rue Marius Moustier

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau La quête du bonheur n’est autre que le bonheur de la quête…

Nous vous invitons à commencer ou à continuer cette belle aventure avec nous lors de 2 journées fin septembre à Fuveau.

Nous aurons à coeur de vous faire découvrir combien le corps et l’âme s’unissent à travers différentes techniques et arts dispensés par des professionnels, heureux de vous rencontrer et de vous en faire la démonstration. Voici la 2ème édition de notre salon qui regroupe des thérapeutes, des exposants d’articles Bien-Être et des artistes !

Avec des conférences et des shows sur scène, bienvenue au Salon des Arts et du Bien-Être de Fuveau! divali.lahochi@gmail.com http://www.salon-arts-bien-etre-fuveau.com/ La quête du bonheur n’est autre que le bonheur de la quête…

Nous vous invitons à commencer ou à continuer cette belle aventure avec nous lors de 2 journées fin septembre à Fuveau.

Nous aurons à coeur de vous faire découvrir combien le corps et l’âme s’unissent à travers différentes techniques et arts dispensés par des professionnels, heureux de vous rencontrer et de vous en faire la démonstration. dernière mise à jour : 2021-07-19 par Office de Tourisme de Fuveau Provence Tourisme / Office de Tourisme de FuveauProvence Tourisme / Office de Tourisme de Fuveau

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse Salle de La Galerie Rue Marius Moustier Ville Fuveau lieuville 43.45461#5.56367