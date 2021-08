Salon des Antiquaires Bagnoles de l’Orne Normandie, 23 octobre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Salon des Antiquaires 2021-10-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-24 19:00:00 19:00:00 Communs du Château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Organisé par Damya Organisation.

Ce salon s’adresse à tous, amateurs et collectionneurs, et pour tous les budgets.

Un large éventail de pièces authentiques y est présenté : mobilier normand, mobilier et marqueterie, meubles anglais, tableaux, dessins anciens, bijoux, objets de vitrine et de curiosité, cristallerie, art de la table, linge ancien, lustres anciens, cartes postales, timbres et collections diverses,…

Le Pass sanitaire est obligatoire.

Organisé par Damya Organisation.

Ce salon s’adresse à tous, amateurs et collectionneurs, et pour tous les budgets.

Un large éventail de pièces authentiques y est présenté : mobilier normand, mobilier et marqueterie, meubles anglais, tableaux,…

+33 6 86 82 16 87 http://www.damya.fr/

Organisé par Damya Organisation.

Ce salon s’adresse à tous, amateurs et collectionneurs, et pour tous les budgets.

Un large éventail de pièces authentiques y est présenté : mobilier normand, mobilier et marqueterie, meubles anglais, tableaux, dessins anciens, bijoux, objets de vitrine et de curiosité, cristallerie, art de la table, linge ancien, lustres anciens, cartes postales, timbres et collections diverses,…

Le Pass sanitaire est obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par