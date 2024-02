SALON DES AMATEURS D’ARTS Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois, dimanche 31 mars 2024.

Le Comité des Fêtes de Ligny-en-Barrois vous donne rendez-vous pour la 25ème édition du Salon des Amateurs d’Arts.

Durant ces trois jours, le Hall des Annonciades se transformera en carrefour d’échanges et de diversités culturelles et artistiques, véritable galerie temporaire qui mettra en valeur les talents d’artistes d’ici et d’ailleurs.

Réalisations classiques ou modernes, abstraites ou réalistes, bijoux, tableaux, vitraux, sculptures, photographies, les œuvres des 50 exposants seront présentées au public dans une ambiance conviviale où il s’agit avant tout de partager des émotions autour de différentes formes d’art et en particulier la peinture qui reste la discipline privilégiée de ce salon.

Arts traditionnels ou plus contemporains, tous trouvent leur place à ce salon, de l’aquarelliste au sculpteur, l’important étant de trouver à s’exprimer, à faire passer une émotion.

Entrée libre.Tout public

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est

