ENQUÊTE – QUI A TUÉ L’ARCHITECTE ? Place Saint-Pierre Bar-le-Duc, 30 avril 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Embarquez pour une enquête qui vous présentera les savoir-faire du patrimoine d’autrefois et résolvez l’énigme !

Places limitées, réservations recommandée.

Rendez-vous devant l’église Saint-Étienne, place Saint-Pierre.. Tout public

Mardi 2024-04-30 14:30:00 fin : 2024-04-30 . 5 EUR.

Place Saint-Pierre Église Saint-Etienne

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Embark on an investigation that will introduce you to the heritage skills of yesteryear, and solve the riddle!

Places limited, reservations recommended.

Meet in front of Saint-Étienne church, place Saint-Pierre.

Embárcate en una investigación que te introducirá en las habilidades patrimoniales de antaño y ¡resuelve el enigma!

Plazas limitadas, se recomienda reservar.

Encuentro frente a la iglesia de Saint-Étienne, place Saint-Pierre.

Begeben Sie sich auf eine Spurensuche, die Ihnen das Know-how des Kulturerbes von einst vor Augen führt, und lösen Sie das Rätsel!

Begrenzte Plätze, Reservierung empfohlen.

Treffpunkt: vor der Kirche Saint-Etienne, Place Saint-Pierre.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE