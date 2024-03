PROSPECTION PARTICIPATIVE COMPTAGE NID D’HIRONDELLES Bar-le-Duc, mercredi 1 mai 2024.

PROSPECTION PARTICIPATIVE COMPTAGE NID D’HIRONDELLES Bar-le-Duc Meuse

Vendredi

Participez en autonomie au comptage des nids d’hirondelles de la ville de Bar-le-Duc. Ouvrez grand les yeux, envoyez nous les photos et les coordonnées des nids pour compléter notre carte !

Trois soirées guidées de comptages seront organisées dans la ville pour prospecter les secteurs ensemble et apprendre à reconnaître les différentes espèces d’Hirondelles.

(Plus d’infos sur les dates à venir).

Lieu et heure de rendez-vous des 3 soirées précisés aux inscrits.

Inscription par tél ou mail à l.poisse@meusenature.fr

SORTIES GRATUITESTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-31

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

L’événement PROSPECTION PARTICIPATIVE COMPTAGE NID D’HIRONDELLES Bar-le-Duc a été mis à jour le 2024-03-01 par OT SUD MEUSE