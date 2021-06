Ouistreham Ouistreham 14150, Ouistreham Salon de l’auto – L’automobile d’hier à aujourd’hui Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: 14150

Ouistreham 14150 L’association Riva Auto Retro Estivale organise un salon de l’auto le 2,3 et 4 juillet 2021 aux tennis couverts route de Lion à Ouistreham.

Les passionnés comme les curieux pourront découvrir ou redécouvrir l’automobile d’hier à aujourd’hui (voitures de marques Renault, Dacia, Lexus, Toyota…).

Venez tenter votre chance tous les jours pour remporter un baptême en hélicoptère !

