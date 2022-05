Salon de la photographie Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Le 10ème salon de la photographie REFLEX aura lieu les 4 et 5 juin 2022, à la salle Michel Adam à Octeville-sur-Mer, de 10h à 18h. Cette année, l'invité d'honneur sera Pauline Petit (https://pauline-petit.fr). Le salon est ouvert à tous les photographes, il n'y a pas de thème imposé mais chaque photographe devra exposer une série de photo sur le même thème.

