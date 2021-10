Paris La Bellevilloise île de France, Paris SALON DE LA LITTERRATURE EROTIQUE 2021 La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SALON DE LA LITTERRATURE EROTIQUE 2021 La Bellevilloise, 28 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 28 novembre 2021

de 15h à 21h

payant

La Salon de la littérature érotique à La Bellevilloise dimanche 28 novembre 2021. Retrouvez le salon de la littérature érotique organisé par Polissonneries, à La Bellevilloise, pour sa cinquième édition ! Au menu ? Des rencontres avec des auteurs (Maïa Mazaurette, Bebe Melkor-Kadior , Coeurnichons, Eva Delambre, Gang du Clito, etc.), des jeux d’écriture, des cadeaux, des conférences autour de la littérature érotique et un stand dédié aux meilleures sorties érotiques de l’année ! TARIF : 10€ en ligne 15€ sur place (sous réserve de places disponibles) Événements -> Salon La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/910758633131686 Événements -> Salon

Date complète :

2021-11-28T15:00:00+01:00_2021-11-28T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris