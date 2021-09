Groisy Groisy Groisy, Haute-Savoie Salon arts et talents Groisy Groisy Catégories d’évènement: Groisy

Haute-Savoie

Salon arts et talents Groisy, 2 octobre 2021, Groisy. Salon arts et talents 2021-10-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-02 19:00:00 19:00:00 Chef-Lieu 487 route de la fruitière

Groisy Haute-Savoie Artisans et Créateurs locaux vous attendent pour vous faire découvrir leurs créations et leurs univers

Maroquinerie, bijoux, déco et objets en bois, créations en tissus, etc.. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Groisy, Haute-Savoie Autres Lieu Groisy Adresse Chef-Lieu 487 route de la fruitière Ville Groisy