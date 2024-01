ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE Salle du Pré Clos La Grigonnais, vendredi 7 juin 2024.

La Grigonnais Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

Ateliers réguliers. Une session ados de 17h45 à 19h15, suivie d’une session adultes de 20h à 22h30. Dates : vendredi 26 janvier, vendredi 19 avril et vendredi 7 juin.

Les ateliers d’écriture du Lab’oratoire s’adressent à toutes et tous.

C’est un lieu où les participants et participantes sont libres d’écrire et de lire s’ils le souhaitent.

Les ateliers s’adaptent à tous les publics, enfants, adultes, scripteurs ou non, lecteurs ou non.

Ados : 12 €

Adultes : 20 €

Salle du Pré Clos

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



