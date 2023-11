La Symphonie des Jouets Marionnettes a Fils sur Castelet THEATRE DE JEANNE, 2 mai 2024, NANTES.

La Symphonie des Jouets Marionnettes a Fils sur Castelet THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 14:30 (2024-04-28 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Spectacle de marionnettes à fils de la Compagnie Mariska Val-de-Loire, à partir de 3 ans VACANCES PRINTEMPS 2024 – 2ème semaine Féérie, humour et marionnettes à fils au Théâtre de Jeanne ! Jouée à guichet fermé à chacun de ses passages, « La Symphonie des Jouets » revient au Théâtre de Jeanne sur son castelet de marionnettes à fils en décors du XVIIIème siècle sur fond de musique classique. Aujourd’hui, Petit Pierre fête ses cinq ans. Exceptionnellement, il a le droit de veiller jusqu’à onze heures du soir. Cette soirée va être particulière, car il va découvrir le secret de ses jouets : ils vont prendre vie de onze heures à minuit. Pantins et autres soldats de plomb vont prendre vie dans la chambre de Petit Pierre, sous l’émerveillement général des enfants, mais aussi des plus grands. La magie et la poésie s’installent au Théâtre de Jeanne, teintées d’une pointe d’humour, dans un décor et des marionnettes costumées superbes, sur les airs musicaux de Leopold et Wolfgang Amadeus Mozart, Tchaïkowski et Ketèlbey. En assistant à La Symphonie des Jouets, l’enfant est directement invité au rêve, dans la mesure où le protagoniste principal de l’histoire est lui-même un petit garçon de 5 ans favorisant l’empathie avec son public. L’expertise du marionnettiste fait le reste avec brio. Quelques mots sur l’artiste… Philippe Andos, dont les mains expertes manipulent les personnages, fait partie de la Compagnie Mariska Val-de-Marne, à qui nous devons des enchantements tels « Robin des Bois », « Le Roman de Renart » ou « Pierre, l’oiseau et le loup ». La compagnie est composée de marionnettistes, comédiens et décorateurs, tous professionnels. Elle est née en 1986 à Amboise et s’est spécialisée dans l’art de la manipulation de la marionnette à fils, tout en se forgeant au fil du temps une sérieuse image de marque dans le monde du spectacle vivant, due à la qualité de ses nombreuses représentations. Le souci d’adapter ses spectacles pour le jeune public permet pendant près d’une heure d’emmener l’enfant dans le monde de la marionnette à fils et de son potentiel de mouvement et de magie. Un spectacle familial époustouflant au cœur de la féérie ! La Symphonie des Jouets Marionnettes a Fils sur Castelet

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

13.0

EUR13.0.

