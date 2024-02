REPAIR CAFÉ La Turballe, jeudi 7 mars 2024.

REPAIR CAFÉ La Turballe Loire-Atlantique

Que faire d’un objet qui ne fonctionne plus ? Le jeter ? Pas question !

Grille-pain, lampe, sèche-cheveux, vélo, jouet, vaisselle… Des réparateurs bénévoles seront là pour vous aider à réparer ce qui peut l’être



Chaque 1er jeudi du mois à partir de 18h, les membres du Repair Café Turballais offrent leurs services à toutes celles et ceux qui souhaitent donner une seconde vie à leurs objets sèche-cheveux, radio, console de jeux, aspirateur, grille-pain… Ensemble avec les réparateurs bénévoles, ils vont chercher la panne et si possible la réparer.

C’est un véritable moment de partage, de découverte avec les réparateurs, mais aussi toutes les personnes présentes.

INFOS PRATIQUES :

– Ouvert à toutes & à tous,

– Tire-lire pour soutenir le Repair Café,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:00:00

fin : 2024-03-07 20:00:00

12 place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

