VISITE ET DÉGUSTATION À LA FERME DE LA PÉQUINIÈRE La Boissière-du-Doré, jeudi 2 mai 2024.

VISITE ET DÉGUSTATION À LA FERME DE LA PÉQUINIÈRE La Boissière-du-Doré Loire-Atlantique

Découvrez la ferme avec une visite et dégustation du lait de ferme.

Venez découvrir la ferme et la vie de ses animaux ! Au programme visite et dégustation du lait de ferme (pensez à prendre vos gobelets.).|

Les visites s’effectuent tous les mercredis du 20 mars au 20 juin sauf les 1ers et 8 mai et pendant les vacances scolaires.|

Pendant les vacances de printemps les mardis 23 et 30 avril, et les jeudis 30 avril, et 2 mai.|

Il est possible de pique-niquer sur place.|

Rendez-vous à 10 h 15 sur le parking du camping. La visite s’effectuera en groupe de maximum 20 personnes.|

La visite est au prix de 5.50 par personne.

VISITE POSSIBLE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT AU 02 40 33 70 49 OU PAR MAIL LA VISITE VOUS SERA CONFIRME DES 15 INSCRIT. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 10:15:00

fin : 2024-05-02 12:30:00

La Boissière-du-Doré 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@pequiniere.fr

