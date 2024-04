Super Renard Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, mercredi 1 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-01 15:00 – 16:00

Gratuit : non 7 € / 10 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Concert rock pour enfants de 5 à 11 ans. Après avoir traîné dans bien des histoires, Maître Renard se voit offrir une guitare, Électriqu’, et avec un ampli à lampe. Dès lors, le voilà sous les feux de la rampe ! Or, son non moins rusé voisin de terrier, lui, a son roman aussi : il joue de la batt’rie ! Coïncidence ? Curieux hasard ? Je n’crois pas … D’un même élan, nos deux goupils se donnent le LA. Avec Ludovic Hellet et Christophe Piot Durée : 1h Représentations du 30 avril au 3 mai 2024 à 15h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr