Saison Culturelle – Variations Goldberg

Pyrénées-Atlantiques

Saison Culturelle – Variations Goldberg 2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 22:00:00

Ance Féas Pyrénées-Atlantiques Ance Féas Venez découvrir la saison culturelle avec le concert de piano (musique classique) proposé par Aurélie Samani.

Voici déjà quatre ans que la pianiste, Aurélie Samani, travaille les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach et elle a décidé de consacrer à cette oeuvre encore une bonne dizaine d’années !

Originellement écrites pour clavecin à deux claviers, c’est un défi pour tout pianiste que de les jouer sur un piano moderne à un seul clavier. Deux concerts publics permettront d’entendre cette oeuvre magistrale de Bach, complétée par un programme qu’elle aura concocté avec soin et talent.

Dès 8 ans.

