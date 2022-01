Saison culturelle municipale 2021-2022 : L’affaire Clemenza d’après l’opéra de Mozart Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire, 5 février 2022, Sarcelles.

Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire, le samedi 5 février à 20:30

**19h** **: Avant-concert, présentation de l’opéra et échanges avec le pianiste du concert. Entrée libre. Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire de Sarcelles.** **20h30 : Concert. Tarifs saison culturelle. Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire de Sarcelles.** Franck Krawczyk, compositeur, saisit sur le vif Wolfgang Amadeus Mozart le jour du jugement du procès que lui a intenté son protecteur pour dettes. Au cours de la discussion qu’il a avec ses amis inquiets de ses problèmes personnels -dettes, surmenage, maladie –vie et œuvre se confondent, les airs et ensembles de la Clémence de Titus témoignant des états émotionnels du compositeur, à la manière d’un journal intime. Vitellia / Prince Lichnowsky (soprano), Margaux Poguet, Apolline Raï-Westphal ; Servillia / Melle de Destary(soprano), Camille Chopin, Morgane Kypriotti ; Sesto / Mozart (mezzo-soprano), Lise Nougier, Mathilde Ortscheidt ; Annio /Constance (mezzo-soprano), Flore Royer, Marion Vergez-Pascal ; Tito / Prince Galitzine (ténor), Arnaud Rostin-Magnin, Abel Zamora ; Publio / Vladimir (baryton-basse), Pierre Chastel, Adrien Fournaison ; Mozart (comédien), Antoine Bretonnière, Faustine Rousselet ; Clarinette / cor de basset, Carjez Gerretsen, Pierre Ragu ; Piano, Franck Krawczyk, VjolaPaço ; Dramaturgie et Mise en espace, Plein Jour ; Création Lumières, Kelig Le Bars.

Pour cette adaptation de l’opéra pour piano et clarinette, Franck Krawczyk et la production Plein Jour invitent de jeunes chanteurs professionnels à s’emparer de l’œuvre dans l’esprit d’une création.

Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire 2 avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise



