Saison culturelle : la beauté des sexes 2021-10-01 rue Louis Jouvet L'Embarcadère
Vorey Haute-Loire

Vorey Haute-Loire Conférence spectacle sur la parentalité.

L’égalité fille/garçon, c’est quoi?

Un duo drôle et doux, informatif, mais surtout questionnant par Erika Leclerc Marceau et Marine Vienet. embarcadere@vorey.fr http://emblavez.emblavezconnect.fr/embarcadere/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par

