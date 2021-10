Saison Culturelle – Elle tourne !!! Bidos, 12 février 2022, Bidos.

Saison Culturelle – Elle tourne !!! 2022-02-12 – 2022-02-12

Bidos Pyrénées-Atlantiques Bidos

Venez découvrir la saison culturelle avec le concert proposé par la Compagnie Fracas.

Ceci est une invitation pour dégustation de concertino, sous géode, avec boîtes à musique, mobiles et lanternes magiques : alors, prêts pour un tour de manège musico sensoriel ?

Pour vos oreilles, Sol Hess et Frédérick Cazaux, accompagnés de leurs petites boîtes, vous donnent à réentendre des grands airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi, auxquels se mêlent des morceaux aux sonorités plus actuelles : un répertoire subtil à la fois baroque et pop.

Pour vos mirettes, jeux d’ombres et de lumières dansent sur la paroi du dôme qui vous enveloppe : une petite mécanique

provenant de structures mobiles et de lanternes qui rajoute une touche féerique.

Dès 6 mois.

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

Spectacle Vivant

