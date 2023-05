À LA DÉCOUVERTE DE LA COULEUR SAINTE-MARIE, 30 juin 2023, Sainte-Marie.

Sainte-Marie,Hautes-Pyrénées

A LA DéCOUVERTE DE LA COULEUR

Participez à un stage artistique autour de la couleurs à Sainte-Marie, dans un petit village pittoresque sur les contreforts des Pyrénées situé entre Montréjeau et Luchon.

Durée du stage : 3 JOURS (10 h à 13 h et 15 à 17 h)

Dates : du 30 juin au 2 juillet 2023

Le matériel est fourni.

Déroulement du stage :

Le matin : cours théorique – pratique

L’après-midi : travaux pratiques individuels.

•1er jour : Histoire de la couleur et théorie du cercle chromatique, applications à la gouache -on apprend en s’amusant

•2ème jour : Les accords : comment marier les couleurs avec bonheur

•3ème jour : les accords chromatiques (suite).

Animateur : Claude Eloi LIBERMAN, artiste peintre ayant à son actif une longue expérience pédagogique en France (Paris, Barousse) et en Espagne (Minorque).

Réservation par téléphone ou mail.

Règlement :

•Tarif : 180 € pour les 3 jours (hébergement éventuel à votre charge)

> > > 60 € par chèque au nom de l’Association ICI & AILLEURS avant le stage + 120 € par chèque au début du stage..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . .

SAINTE-MARIE à la mairie

Sainte-Marie 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discovering color

Take part in an artistic workshop on color in Sainte-Marie, a small picturesque village in the foothills of the Pyrenees located between Montréjeau and Luchon.

Duration of the workshop: 3 DAYS (10 am to 1 pm and 3 to 5 pm)

Dates : from June 30th to July 2nd 2023

All materials are provided.

Course description:

Morning: theoretical – practical course

In the afternoon : individual practical work.

?1st day: History of color and theory of the chromatic circle, applications to gouache – we learn while having fun

?2nd day : Chords: how to marry colors with happiness

day 3: Chromatic chords (continued).

Facilitator: Claude Eloi LIBERMAN, painter with a long teaching experience in France (Paris, Barousse) and Spain (Minorca).

Reservation by phone or email.

Payment :

price : 180 ? for the 3 days (accommodation at your expense)

> 60 ? by check to the name of ICI & AILLEURS Association before the course + 120 ? by check at the beginning of the course.

DESCUBRIR EL COLOR

Participe en un taller artístico sobre el color en Sainte-Marie, pequeño y pintoresco pueblo situado en las estribaciones de los Pirineos, entre Montréjeau y Luchon.

Duración del curso: 3 DÍAS (de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00)

Fechas: del 30 de junio al 2 de julio de 2023

Se proporciona todo el material.

Descripción del curso :

Mañana: curso teórico – práctico

Tarde: trabajo práctico individual.

1er día: Historia del color y teoría del círculo cromático, aplicaciones al gouache – aprender es divertido

2º día : Acordes: cómo combinar los colores con alegría

3er día: Acordes cromáticos (continuación).

Animador: Claude Eloi LIBERMAN, pintor con una larga experiencia pedagógica en Francia (París, Barousse) y España (Menorca).

Reserva por teléfono o correo electrónico.

Forma de pago :

precio : 180€ por los 3 días (alojamiento a su cargo si es necesario)

> 60€ por cheque a nombre de ICI & AILLEURS antes del curso + 120€ por cheque al inicio del curso.

DIE ENTDECKUNG DER FARBE

Nehmen Sie an einem künstlerischen Workshop rund um die Farben in Sainte-Marie teil, einem kleinen malerischen Dorf in den Ausläufern der Pyrenäen zwischen Montréjeau und Luchon.

Dauer des Workshops: 3 TAGE (10 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr)

Datum: 30. Juni bis 2. Juli 2023

Die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt.

Ablauf des Praktikums:

Vormittags: theoretischer – praktischer Unterricht

Nachmittags: individuelle praktische Arbeit.

?1. Tag: Geschichte der Farbe und Theorie des Farbkreises, Anwendungen mit Gouache – man lernt, indem man Spaß hat

?2. Tag: Die Akkorde: Wie kann man Farben glücklich kombinieren?

?3. Tag: Die chromatischen Akkorde (Fortsetzung).

Kursleiter: Claude Eloi LIBERMAN, Maler mit langjähriger pädagogischer Erfahrung in Frankreich (Paris, Barousse) und Spanien (Menorca).

Reservierung per Telefon oder E-Mail.

Zahlung:

?Preis: 180? für die 3 Tage (eventuelle Unterkunft zu Ihren Lasten)

> > 60? per Scheck auf den Namen des Vereins ICI & AILLEURS vor dem Praktikum + 120? per Scheck zu Beginn des Praktikums.

