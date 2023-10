Sage comme singe 44 Rue Larrey Tarbes, 15 mai 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Trois amies flânent dans un vide-grenier, elles y découvrent trois singes en bois qui vont les conduire vers des contrées musicales lumineuses, familières ou parfois plus inattendues…

Au milieu du capharnaüm d’un vide-grenier : d’un tabouret bancal, d’assiettes ébréchées, d’un DVD de Miyazaki et de boutons de manchettes… Serena, Johanne et Hélène découvrent trois singes en bois : celui qui se cache les yeux, celui qui se bouche les oreilles, celui qui s’empêche de parler. Familiers et énigmatiques. Ne pas voir le mal, ne pas l’entendre, ne pas le dire, est-ce vraiment la clef du bonheur comme le suggère la vieille sagesse chinoise ? Et si c’était moins simple ? Quand faut-il ouvrir les yeux, entendre, parler, dénoncer, ou bien se taire ? Autour de ces trois singes, les trois amies conversent, s’interrogent, s’étonnent, se dévoilent. Et ressortiront soudées et nourries de cet échange inattendu !

La voix de Serena Fisseau et de ses deux complices, ainsi que leurs rythmes chaloupés, entraînent les spectateurs dans un voyage à la fois ensoleillé et chargé de mystères..

2024-05-15 15:00:00 fin : 2024-05-15 . .

44 Rue Larrey TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Three friends stroll through a garage sale and discover three wooden monkeys that will lead them to luminous, familiar and sometimes more unexpected musical lands?

Amidst the jumble of a garage sale: a wobbly stool, chipped plates, a Miyazaki DVD and cufflinks? Serena, Johanne and Hélène discover three wooden monkeys: one that hides its eyes, one that plugs its ears and one that prevents itself from speaking. Familiar and enigmatic. Is not seeing evil, not hearing it, not saying it, really the key to happiness, as ancient Chinese wisdom suggests? But what if it weren’t so simple? When should we open our eyes, hear, speak out, denounce, or remain silent? Around these three monkeys, the three friends converse, question, surprise and reveal themselves. And they emerge from this unexpected exchange strengthened and nourished!

The voices of Serena Fisseau and her two accomplices, and their swaying rhythms, take the audience on a journey that is both sunny and full of mystery.

Tres amigos pasean por una venta de garaje y descubren tres monos de madera que les llevarán a tierras musicales luminosas, familiares y a veces más inesperadas?

En medio de un mercadillo: un taburete desvencijado, platos desconchados, un DVD de Miyazaki y unos gemelos.. Serena, Johanne y Hélène descubren tres monos de madera: uno que se tapa los ojos, otro que se tapa los oídos y otro que no habla. Familiar y enigmático. ¿No ver el mal, no oírlo, no decirlo es realmente la clave de la felicidad, como sugiere la vieja sabiduría china? Pero, ¿y si no fuera tan sencillo? ¿Cuándo debemos abrir los ojos, escuchar, hablar, denunciar o callar? En torno a estos tres monos, los tres amigos conversan, cuestionan, sorprenden y se revelan. ¡Y saldrán fortalecidos y nutridos de este inesperado intercambio!

Las voces de Serena Fisseau y sus dos cómplices, y sus ritmos oscilantes, llevan al público a un viaje soleado y lleno de misterio a la vez.

Drei Freundinnen schlendern durch einen Flohmarkt und entdecken dabei drei hölzerne Affen, die sie in leuchtende, vertraute oder manchmal auch unerwartete musikalische Gefilde führen..

Inmitten des Chaos eines Flohmarktes: ein wackeliger Hocker, zerbrochene Teller, eine Miyazaki-DVD und Manschettenknöpfe? Serena, Johanne und Hélène entdecken drei Holzaffen: einen, der sich die Augen verschließt, einen, der sich die Ohren zuhält, und einen, der sich das Sprechen verbietet. Vertraut und rätselhaft. Ist es wirklich der Schlüssel zum Glück, das Böse nicht zu sehen, nicht zu hören und nicht zu sagen, wie es die alte chinesische Weisheit vorschlägt? Was, wenn es nicht so einfach ist? Wann sollte man die Augen öffnen, hören, sprechen, anprangern oder schweigen? Um diese drei Affen herum unterhalten sich die drei Freundinnen, stellen Fragen, wundern sich und enthüllen sich. Sie werden aus diesem unerwarteten Austausch zusammengeschweißt und genährt hervorgehen!

Die Stimme von Serena Fisseau und ihren beiden Komplizinnen sowie ihre schwungvollen Rhythmen nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise, die zugleich sonnig und geheimnisvoll ist.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65