La Tendresse IBOS Ibos, 13 mai 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

La Tendresse est le deuxième volet d’un diptyque initié avec Désobéir et qui, après avoir donné la parole aux femmes, s’interroge cette fois sur la construction de la masculinité. Qu’est-ce qu’être un mec bien aujourd’hui ? C’est à partir de cette question que Julie Berès a imaginé ce spectacle sensible, plein de force, de douceur et d’humour.

À partir de témoignages de jeunes hommes de différents horizons géographiques et sociaux, la metteuse en scène imagine un spectacle frénétique et rythmé comme une battle de danse où les huit protagonistes s’affrontent avec leurs mots et leurs corps. Ces hommes se débattent et se questionnent sur les clichés du masculin, les injonctions de la société, les volontés de la tradition et les assises du patriarcat.

Une approche très visuelle pour faire de ce spectacle une ode à la liberté, à la joie, à la possibilité de choisir son destin.

Metteuse en scène au profil singulier dans le paysage théâtral français, Julie Berès recrée dans ses spectacles un espace où se mêlent textes, vidéos, témoignages, danse et arts du cirque. Elle aime à désigner son travail comme du théâtre suggestif, visant à créer une réaction chez le spectateur..

2024-05-13 20:30:00 fin : 2024-05-13 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



La Tendresse is the second part of a diptych which began with Désobéir and which, after giving a voice to women, this time looks at the construction of masculinity. What does it mean to be a good guy today? This is the question that inspired Julie Berès? sensitive show, full of strength, gentleness and humor.

Drawing on testimonies from young men from different geographical and social backgrounds, the director imagines a frenetic, rhythmic show like a dance battle in which the eight protagonists clash with their words and their bodies. These men debate and question the clichés of masculinity, the injunctions of society, the will of tradition and the foundations of patriarchy.

A highly visual approach makes this show an ode to freedom, joy and the possibility of choosing one’s destiny.

A director with a singular profile in the French theatrical landscape, Julie Berès recreates in her shows a space where texts, videos, testimonies, dance and circus arts mingle. She likes to describe her work as suggestive theater, aimed at creating a reaction in the spectator.

La Tendresse es la segunda parte de un díptico que comenzó con Désobéir y que, tras dar la palabra a las mujeres, aborda esta vez la construcción de la masculinidad. ¿Qué significa ser un buen hombre hoy en día? Esta es la pregunta que ha inspirado a Julie Berès para crear este espectáculo sensible, lleno de fuerza, dulzura y humor.

Basándose en los testimonios de jóvenes de diferentes orígenes geográficos y sociales, la directora ha creado un espectáculo frenético y rítmico que se asemeja a una batalla de baile en la que los ocho protagonistas se enfrentan con sus palabras y sus cuerpos. Estos hombres debaten y cuestionan los clichés de la masculinidad, los mandatos de la sociedad, la voluntad de la tradición y los fundamentos del patriarcado.

El enfoque, muy visual, hace de este espectáculo una oda a la libertad, a la alegría y a la posibilidad de elegir el propio destino.

Directora con un perfil singular en el panorama teatral francés, los espectáculos de Julie Berès recrean un espacio donde se mezclan textos, vídeos, testimonios, danza y artes circenses. Le gusta describir su trabajo como teatro sugerente, destinado a crear una reacción en el espectador.

La Tendresse ist der zweite Teil eines Diptychons, das mit Désobéir begonnen hat und in dem, nachdem es Frauen das Wort erteilt hat, diesmal die Konstruktion von Männlichkeit hinterfragt wird. Was bedeutet es heute, ein guter Kerl zu sein? Ausgehend von dieser Frage hat Julie Berès dieses sensible Stück voller Kraft, Sanftheit und Humor erdacht.

Ausgehend von den Aussagen junger Männer mit unterschiedlichem geografischem und sozialem Hintergrund entwirft die Regisseurin ein rasantes und rhythmisches Stück wie einen Tanzwettkampf, bei dem die acht Protagonisten mit ihren Worten und Körpern gegeneinander antreten. Diese Männer kämpfen und hinterfragen die Klischees der Männlichkeit, die Befehle der Gesellschaft, den Willen der Tradition und die Grundlagen des Patriarchats.

Ein sehr visueller Ansatz, um aus dieser Aufführung eine Ode an die Freiheit, die Freude und die Möglichkeit, sein Schicksal selbst zu bestimmen, zu machen.

Julie Berès ist eine Regisseurin mit einem einzigartigen Profil in der französischen Theaterlandschaft. In ihren Aufführungen schafft sie einen Raum, in dem sich Texte, Videos, Zeugenaussagen, Tanz und Zirkuskünste vermischen. Sie bezeichnet ihre Arbeit gerne als suggestives Theater, das darauf abzielt, eine Reaktion beim Zuschauer zu erzeugen.

