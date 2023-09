Ciné-conférence « Les Philippines » Avenue des Forges Tarbes, 9 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

« Archipel aux 110 millions de sourires »

Réalisateur : Philippe Jacq

Deux séances au choix : 14h30 / 17h30

Avec ses eaux turquoise, ses milliers d’îles parsemées sur 2000 km, ses montagnes et ses volcans, l’archipel des Philippines, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, est un collier de pierres précieuses.

Durant six mois, Philippe et Maricris JACQ (elle-même philippine), ont parcouru le pays pour aller à la rencontre d’un peuple attachant dont la joie de vivre s’exprime lors de nombreux festivals hauts en couleurs.

Avec ses fonds sous-marins d’une incroyable beauté, les Philippines sont un véritable joyau à découvrir et à préserver..

2023-10-09 fin : 2023-10-09 . EUR.

Avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Archipelago of 110 million smiles

Director: Philippe Jacq

Choice of two screenings: 2:30 pm / 5:30 pm

With its turquoise waters, thousands of islands scattered over 2000 km, mountains and volcanoes, the Philippine archipelago, located on the Pacific Ring of Fire, is a necklace of precious stones.

For six months, Philippe and Maricris JACQ (herself a Filipino), traveled the country to meet an endearing people whose joie de vivre is expressed at numerous colorful festivals.

With its incredibly beautiful seabed, the Philippines is a true jewel to be discovered and preserved.

« Archipiélago de 110 millones de sonrisas

Director : Philippe Jacq

Dos proyecciones a elegir: 14.30 h / 17.30 h

Con sus aguas turquesas, sus miles de islas diseminadas a lo largo de 2000 km, sus montañas y volcanes, el archipiélago filipino, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es un collar de piedras preciosas.

Durante seis meses, Philippe y Maricris JACQ (filipina ella) recorrieron todo el país para conocer a sus entrañables gentes, cuya alegría de vivir se expresa en multitud de coloridos festivales.

Con sus fondos marinos de increíble belleza, Filipinas es una auténtica joya por descubrir y preservar.

« Archipel der 110 Millionen Lächeln »

Regie: Philippe Jacq

Zwei Vorstellungen zur Auswahl: 14.30 Uhr / 17.30 Uhr

Mit seinem türkisfarbenen Wasser, seinen Tausenden von Inseln, die über 2000 km verstreut sind, seinen Bergen und Vulkanen ist der philippinische Archipel, der im pazifischen Feuergürtel liegt, eine Halskette aus Edelsteinen.

Sechs Monate lang reisten Philippe und Maricris JACQ (selbst Filipina) durch das Land, um ein liebenswertes Volk zu treffen, dessen Lebensfreude bei zahlreichen farbenfrohen Festivals zum Ausdruck kommt.

Die Philippinen sind ein wahres Juwel, das es zu entdecken und zu schützen gilt.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT de Tarbes|CDT65