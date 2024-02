Concert Valéry Orlov Rue Victor Hugo Lannemezan, dimanche 12 mai 2024.

Concert Valéry Orlov Rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Valery Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur, issu du Conservatoire National Supérieur d’Odessa, revient pour nous enchanter par sa belle voix de basse.

Depuis déjà plusieurs années, il sillonne la France et fait vibrer les voûtes des petites églises et des grandes cathédrales, devenant un véritable troubadour de l’âme slave éternel avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques.

Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka.

Libre participation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 17:00:00

fin : 2024-05-12

Rue Victor Hugo LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie ctta.capvern65@gmail.com

