Sainté City Run 7ème édition Saint-Étienne

Saint-Étienne

Sainté City Run 7ème édition
Place Chavanelle Saint-Étienne Loire
2022-12-10

Place Chavanelle Saint-Étienne Loire

2022-12-10 – 2022-12-10 Saint-Étienne

Loire Saint-Étienne EUR 12 12 Avec le Sainté City run, une autre façon de courir et de découvrir cette métropole et son patrimoine. 6 ou 12 km de pur bonheur !

Toute l’équipe met beaucoup d’ambition dans cette 7ème édition… +33 6 22 48 81 77 http://www.sainte-cityrun.fr/ Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-11-02 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

