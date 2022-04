SAINTE CÉCILE DU RÉVEIL PLAINAIS La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

SAINTE CÉCILE DU RÉVEIL PLAINAIS Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer

2022-11-19

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Défilé dans les rues à partir de 15h30, discours et vin d’honneur à suivre. Le Réveil Plainais fête Sainte-Cécile, patronne des musiciens. lereveilplainais44@orange.fr +33 6 77 90 74 51 https://www.bfparade-lereveilplainais.fr/ Défilé dans les rues à partir de 15h30, discours et vin d’honneur à suivre. Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer

