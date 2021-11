Paris Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Paris Saint-Nicolas Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts, le dimanche 5 décembre à 15:00

A 15h : rassemblement au square Trousseau où arrivera Saint Nicolas avec son âne et une fanfare tahitienne. Procession. A 16h30 : célébration et distribution de friandises Procession dans les rues du quartier jusqu’à l’église. Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts 57 rue Traversière, 75012 Paris Paris Paris

2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T17:30:00

