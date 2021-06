Saint-Malo Théâtre Châteaubriand Ille-et-Vilaine, Saint-Malo « Devinez qui ! » Agatha Christie Théâtre Châteaubriand Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

« Devinez qui ! » Agatha Christie Théâtre Châteaubriand, 19 juin 2021 19:30-19 juin 2021 22:30, Saint-Malo. Samedi 19 juin, 19h30 10€ adulte 5€ demi tarif 12-18 ans gratuit -12ans 06 61 80 20 95 Représentation théâtrale 1939, sur l’Ile du Nègre au large de Devon…dix personnes se retrouvent bloquées dans une magnifique demeure, et disparaissent les unes après les autres…isolement…angoisse…folie…suspicion Laissez vous embarquer dans l univers rétro et feutré de la célèbre romancière Agatha Christie Théâtre Châteaubriand Saint Malo intra muros 35400 Saint-Malo Intra-Muros Ille-et-Vilaine samedi 19 juin – 19h30 à 22h30

Détails Heure : 19:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre Châteaubriand Adresse Saint Malo intra muros Ville Saint-Malo lieuville Théâtre Châteaubriand Saint-Malo