Saint-Laurent-de-Terregatte

Marché de Noel 11 et 12 Décembre 2021 à Picquigny Picquigny 80310, 11 décembre 2021 10:00, Saint-Laurent-de-Terregatte. 11 et 12 décembre Sur place Entrée libre visiteurs. 0782095241 Marché de Noel 11 et 12 Décembre 2021 à PICQUIGNY. De 10h à 18h. Artisans UNIQUEMENT et métiers de bouches. 30 exposants. Restauration sur place et Tombola. Au profit des enfants et adultes Autistes Marché de Noel à PICQUIGNY les 11 et 12 Décembre 2021 de 10h à 18h En salle , Restauration sur place ou à emporter faite maison reservée aux organisateurs UNIQUEMENT DES ARTISANS : peintres, tourneur sur bois, bijoux pierre naturelle, savon au lait de jument, lampe à la scie à chantourner, bois flotté, décorations de Noel, bijoux cabochons verre, fleuriste … METIERS DE BOUCHE: Traiteur, brasseur, miel, chocolat …

Tout pour passer de bonnes fêtes avec des cadeaux originaux faits par des artisans locaux Animations durant le week-end, tombola, distribution de friandises aux enfants Marché organisé par l’Association Les Rires d’Ilyes et Adam au profit des enfants et adultes autistes, TDAH, DYS, Asperger Renseignements: 07.82.09.52.41 Picquigny 80310 Salle des fêtes de la vigne 50240 Saint-Laurent-de-Terregatte Manche samedi 11 décembre – 10h00 à 18h00

dimanche 12 décembre – 10h00 à 18h00

