SAINT-JEAN-DE-LUZ, LES PIEDS DANS L'EAU saint-jean-de-luz, 5 août 2021-5 août 2021, Saint-Jean-de-Luz.

du jeudi 5 août au vendredi 20 août à saint-jean-de-luz

Prenez vos tongs et suivez notre guideconférencière pour une découverte inédite de l’évolution de la baie et du développement de la cité balnéaire, depuis le rivage de la grande plage. Mercredi 7 juillet à 9h30 Mercredi 21 juillet à 8h30 Jeudi 5 août à 9h00 Vendredi 20 août à 9h30

GRATUIT : inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T10:00:00;2021-08-20T09:30:00 2021-08-20T10:30:00

